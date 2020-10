Francia, Macron: "Virus letale, coprifuoco per 4 settimane"

(Fotogramma)

"Noi siamo in quella che spesso abbiamo chiamato seconda ondata e che riguarda tutta Europa". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando in tv: "Il virus sta tornando, è ovunque e la situazione in alcuni Paesi è molto preoccupante".

Per questo il presidente annuncia il coprifuoco di 4 settimane, a partire dalla mezzanotte tra sabato e domenica, dalle 21 alle 6 nella regione e nelle città dove "il virus circola rapidamente. La decisione che noi abbiamo preso si applicherà alla regione dell'Ile de France (quella di Parigi, ndr) e a otto metropoli: Grenoble, Lille, Lione, Aix-Marseille, Rouen, Tolosa, Montpellier, Saint Etienne. Sarà dalle 21 alle 6 e durerà quattro settimane. Noi andremo davanti al Parlamento per prolungarlo fino al primo dicembre. Sei settimane è un tempo che ci sembra utile".

Mentre "una chiusura totale ci sembra sproporzionata, il coprifuoco è pertinente", ha chiarito il presidente francese. E per farlo rispettare "ci saranno dei controlli, multe di 135 euro e, in caso di recidiva, di 1.500", ha avvertito in diretta tv, sottolineando che si agirà "in modo proporzionato: quello che spero, è che tutti siano consapevoli dei rischi e della sfida". Macron ha spiegato che "per coloro che rientrano dal lavoro dopo le 21 ci sarà un'autorizzazione, come per quelli che hanno un'urgenza sanitaria. Non ci sarà un divieto di circolare, ma una limitazione stretta... non si andrà più al ristorante, a fare festa, dagli amici" dopo le 21. Il presidente ha poi assicurato che "si continuerà a lavorare, la nostra economia ne ha bisogno, anche la nostra società: mi felicito che il rientro a scuola sia riuscito, si deve continuare".

Ma ha chiesto di "ridurre i contatti privati" per contenere la diffusione del coronavirus.

Riunirsi "al massimo" in sei persone. E' l'indicazione arrivata dal presidente francese che ha esortato a indossare sempre la mascherina "anche nelle riunioni private". "Quando si invitano degli amici, bisogna cercare di non essere più di sei a tavola, di non riunirsi in più di sei". Poi, parlando dei giovani, ha riconosciuto che "stanno vivendo un sacrificio terribile: mi rendo conto, è difficile avere 20 anni nel 2020".

"Non abbiamo deciso di ridurre gli spostamenti tra le regioni", ha detto Macron, sottolineando che "non ci saranno riduzioni dei trasporti e non si impedirà di partire per le vacanze, ma si tratta di rispettare le regole nelle prossime settimane e nei prossimi mesi".

"Noi non abbiamo perso il controllo", ma "i nostri pronto soccorso, i nostri servizi ospedalieri sono in una situazione più preoccupante di prima". ha sottolineato il capo dello Stato sottolineando che "oggi il virus è dappertutto in Francia". E poi, ha ricordato, "ogni giorno circa 200 francesi vengono ricoverati in rianimazione, è una pressione non sostenibile", mentre da giorni si superano quotidianamente i 20mila casi.