"Non ha mantenuto il segreto", nei guai ex amica di Melania Trump

Guai in vista negli Stati Uniti per l'ex amica della first lady Melania Trump, autrice di 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady'. Il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'azione legale contro Stephanie Winston Wolkoff, 49enne ex consulente di Melania, accusata di non aver rispettato un impegno alla riservatezza che dal 2017 la obbligava a non rivelare "informazioni confidenziali" ottenute durante il suo lavoro con Melania.

Winston Wolkoff, che non è mai stata un dipendente federale ma alla quale viene contestato di non aver sottoposto il suo lavoro a Melania e agli avvocati della Casa Bianca prima della pubblicazione, rischia di vedere sequestrati i profitti del libro pubblicato a inizio settembre. E' accusata, come riportano i media americani, di "non aver mai ricevuto l'autorizzazione a divulgare informazioni ottenute durante il suo lavoro". In passato aveva denunciato tentativi di bloccare l'uscita del suo libro affermando di essere stata contattata dalla Casa Bianca e dal Dipartimento di Giustizia.