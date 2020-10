Usa, il sondaggio: Biden 17 punti percentuali avanti a Trump

(Foto Afp)

La corsa finale per la Casa Bianca vede il candidato democratico Joe Biden avanti di 17 punti percentuali rispetto all'avversario Donald Trump. Questo quanto emerge da un sondaggio Opinium Research e Guardian. Il 57% degli interpellati sostiene l'ex vicepresidente, il 40% il presidente in carica. Il distanziamento tra i due è maggiore di quello registrato dalla Cnn, che recentemente aveva fotografato un vantaggio di 16 punti percentuali per Biden, con 57% contro 41%.