Usa, Twitter sospende account di sospetti sostenitori neri di Trump

(Afp)

Twitter ha sospeso una rete di account di cui risultano titolari sostenitori neri di Donald Trump e della sua campagna per la rielezione a causa di spam e manipolazioni della piattaforma. A renderlo noto è stato il servizio di notizie e microblogging, precisando che sono ancora in corso indagini e che potrebbero venir sospesi altri account simili se si riscontrassero violazioni delle norme che lo regolano.

Ad anticipare la notizia delle indagini e verifiche in corso era stato il Washington Post, che aveva parlato dell'esistenza di una decina di account che facevano uso di slogan identici, quali ad esempio "Si, sono nero e voto per Trump!". Presunti account appartenenti a veterani o membri delle forze dell'ordine e che - è emerso - ricorrevano ad immagini rubate per dare maggiore realismo al profilo.