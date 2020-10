Brexit, Conte e Macron: "Accordo ma non ad ogni costo"

(Afp)

La sessione pomeridiana e serale del Consiglio Europeo "sarà dedicata al tema Brexit", oltre che alla lotta al cambiamento climatico. Su Brexit "siamo tutti uniti. Siamo in una fase del negoziato in cui occorre stringere tempi. Lavoreremo tutti affidandoci al nostro negoziatore Michel Barnier per un accordo. Lavoreremo fino all'ultimo istante" per un'intesa con Londra sulla relazione futura, "ma non possiamo rinunciare ad un accordo equo ed equilibrato, quindi non a tutti i costi". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivando a Bruxelles per il Consiglio Europeo che si concluderà domani.

I capi di Stato e di governo dell'Ue "ridettaglieranno il mandato a Michel Barnier, per finalizzare un accordo di relazione futura" con il Regno Unito. "Ma non sarà un accordo a tutti i costi - dice anche il presidente francese Emmanuel Macron, a margine del Consiglio Europeo - E' anche possibile che non ci sia un accordo. Se non ci saranno buone condizioni, siamo pronti al no deal".