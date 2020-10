Covid, in Francia oltre 30mila casi nelle ultime 24 ore

(Foto Afp)

Le autorità sanitarie francesi hanno reso noto questa sera che 30.621 persone sono risultate positive al test nel paese nelle ultime 24 ore.

Nello stesso lasso di tempo, 88 persone sono morte in ospedale in Francia per Covid-19, hanno reso noto le stesse fonti, che fanno salire il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 33.125. Da ieri inoltre, secondo le autorità sanitarie, 207 persone sono state ricoverate, mentre sono emersi 130 nuovi focolai.