Ue, Conte delega Merkel per fine Consiglio Europeo

Foto AFP

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi ha dovuto lasciare la riunione del Consiglio Europeo in anticipo per poter raggiungere Cosenza in tempo per prendere parte ai funerali della presidente della Regione Calabria Jole Santelli, ha delegato a rappresentarlo nell'ultima parte del meeting la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Nel Consiglio Europeo, se un leader deve assentarsi o non può essere presente per qualsiasi motivo, può delegare a rappresentarlo solo un altro membro del Consiglio stesso, che è composto dai capi di Stato e di governo. Anche la premier finlandese Sanna Marin, che stamani si è dovuta allontanare in anticipo per motivi precauzionali legati ad un contatto con una persona risultata positiva al Sars-CoV-2, ha delegato un collega, lo svedese Stefan Loefven.

I membri del Consiglio Europeo sono i capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'Ue, il presidente del Consiglio Europeo e il o la presidente della Commissione Europea.