Covid, Merkel: "Ue limiti drasticamente contatti per evitare altra recessione"

(Afp)

Se l'Ue vuole "evitare" una "recessione economica" come quella provocata dal coronavirus Sars-Cov-2 nei primi due trimestri del 2020, affinché "l'economia continui a girare e per lasciare aperte le scuole, vanno limitati in modo drastico i contatti" tra la popolazione, "laddove è possibile". Lo dice la cancelliera Angela Merkel, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo.