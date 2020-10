Covid, record contagi in Russia: oltre 15mila in 24 ore

(Afp)

Superato il record di contagi giornalieri di coronavirus in Russia. “Nelle ultime 24 ore, sono stati confermati 15.150 nuovi casi in 85 regioni, di cui 4.031 asintomatici”, ha fatto sapere il centro russo responsabile per la lotta al virus. Sono 232 i decessi.

Con i dati di oggi, il totale di infezioni in Russia arriva a 1.369.313, l'1,1 per cento in più rispetto al giorno precedente, e le vittime salgono a 27.723. La maggior parte dei nuovi contagi sono stati rilevati a Mosca, con 5.049 casi, oltre ai 448 registrati nella regione della capitale russa.