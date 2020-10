Guthrie bacchetta Trump: "Lei è il presidente, non lo zio pazzo"

Savannah Guthrie bacchetta Donald Trump. Il siparietto tra l'anchorwoman della Nbc e il presidente degli Stati Uniti è andato in scena durante il Town Hall di questa notte. Trump è stato più volte incalzato dalla conduttrice, il cui volto è molto popolare in America grazie al successo della trasmissione Today show sulla Nbc. L'apice si è toccato quando Guthrie ha chiesto al presidente perché avesse ritwittato una fake news in cui si mette in dubbio la morte di Bin Laden. "Era un retweet, l'opinione di qualcun altro", è stata la risposta di Trump. "Ma lei è il presidente, non lo zio pazzo di un tizio qualsiasi", ha replicato Guthrie. Il botta e risposta ha fatto presto il giro del mondo e sui social in tanti hanno espresso apprezzamento per l'atteggiamento irriverente di Guthrie nei confronti del presidente.