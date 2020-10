Savannah Guthrie, la conduttrice che ha messo alle strette Trump

(Afp)

Nel duello televisivo a distanza della notte scorsa tra Donald Trump e Joe Biden, la vera protagonista è stata Savannah Guthrie, la conduttrice della Nbc che ha messo veramente alle strette con le sue domande il presidente. Un atteggiamento con cui il network ha voluto forse bilanciare le critiche che gli erano arrivate, anche dai suoi stessi dipendenti, per avere offerto "un'ora di televisione gratis", come aveva annunciato lo stesso Trump, al presidente dopo il suo rifiuto del dibattito a distanza.

Ma la 48enne conduttrice di 'Today', originaria dell'Australia arrivata a lavorare alla Nbc nel 2007 come esperta legale dopo una gavetta alla Courttv, ha saputo non solo tenere a bada Trump e i suoi tentativi di rubarle la parola, ma ha ribattuto tutte le volte che il presidente ha cercato di svicolare dalle sue domande con risposte evasive.

"Lei lo conosce", ha affermato infatti la giornalista quando Trump ha detto di non sapere nulla del gruppo complottista di estrema destra QAnon. E riferendosi al fatto che Trump ha ritwittato suoi messaggi ha aggiunto: "Non capisco, lei è il presidente, non lo zio pazzo che ritwitta tutto quello che gli capita". A questo punto ha provocato l'ira di Trump che ha detto: "Mi dica lei allora, perdiamo tutto il programma su questo, continui a farmi queste domande".

Ma Guthrie non si è fatta intimidire: quando Trump ha ripetuto, come fa da anni, che non ha pubblicato le sue dichiarazioni dei redditi perché è in corso un accertamento, la giornalista ha replicato che non è vero. E poi quando il presidente ha insistito sul rischio di frodi elettorali, ha voluto sottolineare che "non ci sono prove di queste frodi, e lei - ha aggiunto - sta seminando dubbi nella nostra democrazia".

Trump comunque è arrivato preparato allo scontro: "Sapevo che avrebbe fatto così, lo fa sempre". Ed ha accusato, come è solito fare con tutti i media, la Nbc di essere di parte avendo riservato a Biden delle domande molto meno insidiose in un simile evento nelle scorse settimane: "Sembrava che facessero domande a un bambino di cinque anni".

E il direttore della comunicazione della campagna di Trump, Tim Murtaugh, ha twittato contro la giornalista affermando che "sta attaccando il presidente come se lo odiasse apertamente". Guthrie, che nel 2008 seguì la campagna elettorale della candidata alla vice presidenza Sarah Palin e poi fu nominata corrispondente dalla Casa Bianca, è sposata con un ex collaboratore della campagna elettorale dell'ex vice presidente Al Gore.