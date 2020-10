Trump e Biden, duello tv a distanza

(Afp)

Duello tv a distanza tra Donald Trump e Joe Biden a poco più di due settimane dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Trump nega di conoscere il movimento QAnon e afferma di aver "denunciato il suprematismo bianco per anni". "Ma si inizia sempre con questa domanda, nessuno chiede a Joe Biden se condanna gli Antifa", ha detto il presidente americano.

Il 15 ottobre doveva essere il giorno del secondo dibattito, invece - dopo aver annunciato a inizio mese di essere positivo al coronavirus ed essere stato ricoverato per tre giorni in ospedale - Trump era a Miami, in Florida, a rispondere agli elettori tramite la Nbc. Biden era a Philadelphia, in Pennsylvania, sotto i riflettori della Abc.

"Denuncio i suprematisti e questa gente di sinistra che brucia le nostre città", ha detto ancora Trump, senza risparmiare accuse ai democratici. E poi - incalzato su QAnon dalla moderatrice Savannah Guthrie, star della serata - ha insistito: "Non ne so nulla. So che sono contro la pedofilia, che la combattono con fermezza. Ma non ne so nulla".