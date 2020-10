Covid, Di Maio: "Inizieremo vaccinazioni a gennaio"

(Fotogramma)

"La certezza di un vaccino contro il Covid entro la fine dell’anno? La verità è che questo potrebbe essere l'ultimo miglio: da fine novembre, inizio dicembre arriveranno in Italia le prime dosi del vaccino e poi da gennaio inizieremo le vaccinazioni. Sarà un cambiamento importante nel modo di gestire la pandemia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, durante la puntata di Accordi & Disaccordi, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove. “Abbiamo firmato un accordo con diversi Paesi europei per 250 milioni di dosi. Potremo cominciare a respirare e sarà un segnale di fiducia anche per i mercati mondiali", ha concluso Di Maio.