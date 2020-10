Covid Slovacchia, test a tutta la popolazione

Igor Matovic (Afp)

Il primo ministro slovacco Igor Matovic ha annunciato oggi che l'intera popolazione verrà sottoposta al test del coronavirus durante i prossimi tre fine settimana. Per questa operazione verranno approntati 5.997 centri dedicati. Si partirà dai distretti di Tvrdosin, Namestovo, Dolny Kubi e Bardejov, zone con la maggior incidenza di contagio. I test saranno gratuiti, ma non è chiaro se saranno obbligatori. Maggiori dettagli sull'operazione, che vedrà anche la mobilitazione di polizia ed esercito, verranno divulgati dopo una riunione di governo convocata per domani. La Slovacchia conta circa 5,5 milioni di abitanti, ma il test non verrà effettuato sui minori di dieci anni.