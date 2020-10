Trump: "Lascio paese se perdo contro Biden?" - Video

(Afp)

"Se perdo, forse dovrei lasciare il paese". Donald Trump regala battute nel comizio tenuto in Georgia e, tra le risate del pubblico, ironizza sulla possibilità di dover abbandonare gli Stati Uniti in caso di sconfitta contro Joe Biden nel voto in programma all'inizio di novembre. "Non dovrei fare battute, competere col peggior candidato nella storia delle elezioni presidenziali mi mette sotto pressione. Riuscite a immaginare se perdessi? Cosa farei per il resto della mia vita?", ha chiesto il presidente. "Dovrò dire 'ho perso con il peggior candidato della storia'. Non mi sentirei troppo bene...", ha aggiunto Trump.



Le parole del presidente, prevedibilmente, si sono trasformate in un assist per migliaia di utenti sui social. Molti hanno commentato ipotizzando un'eventuale destinazione per The Donald: la Russia di Vladimir Putin si segnala tra le mete consigliate. The Lincoln Project, l'ente 'anti-Trump' fondato da George Conway, ha cercato di battere il ferro finché caldo e alla battuta del presidente ha risposto perentorio: "E' una promessa?''.