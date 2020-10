Insegnante decapitato a Parigi, fermate 9 persone

(Foto Afp)

Nove persone sono state fermate in Francia in relazione alla barbara uccisione di un professore di storia e geografia di una scuola media di Conflans-Sainte Honorine, vicino a Parigi. Si tratta di persone che fanno parte dello stretto entourage dell'assalitore, fra cui due genitori di allievi della scuola in cui insegnava la vittima e un minore. Nel pomeriggio di oggi è attesa una conferenza stampa del capo della procura anti terrorismo, Jean-François Ricard.