"Coronavirus resiste 9 ore sulla pelle", lo studio dal Giappone

(Afp)

Il coronavirus rimane attivo sulla pelle umana per 9 ore. Lo afferma lo studio condotto da ricercatori giapponesi e pubblicato sul Clinical Infectious Diseases Journal. Gli scienziati, come si legge sull'edizione online del Japan Times, hanno evidenziato che il virus dell'influenza resiste invece per circa 1,8 ore. "La sopravvivenza di Sars-Covd-2 sulla pelle umana potrebbe aumentare il rischio di contrarre l'infezione se paragonata a quella dell'influenza, accelerando di fatto la pandemia", afferma lo studio, eseguito su campioni di pelle prelevati durante procedure di autopsia eseguite a 24 ore dal decesso dell'individuo. Il coronavirus, sottolineano gli scienziati, risulta inattivo nell'arco di 15 secondi se viene utilizzato etanolo, contenuto nei prodotti igienizzanti per le mani.