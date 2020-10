Biden a Trump: "Gente stanca? Sì, delle tue bugie sul Covid"

(Afp)

"Signor Presidente, su una cosa ha ragione: gli americani sono stanchi". Joe Biden ha replicato così all'attacco di Donald Trump convinto che "la gente sia stanca del Covid e di "sentire Anthony Fauci e questi idioti". Per Biden gli americani sono invece "stanchi delle bugie (del presidente) su questo virus" e "sono stanchi di vedere morire americani, di vedere persone che perdono il lavoro perché lei si rifiuta di prendere seriamente questa pandemia". Serve un "piano", bisogna "sconfiggere il virus", ha insistito l'ex vice presidente.

"Le infezioni da coronavirus aumentano in tutto il Paese, ma il presidente Trump decide di attaccare ancora una volta Fauci, accusato di un essere 'disastro', e gli esperti, considerati 'idioti', invece di mettere a punto un piano per sconfiggere questo virus o di seguire i loro consigli su come salvare vite umane e rilanciare la nostra economia - ha affermato Biden in una dichiarazione diffusa nelle ultime ore - Trump ha criticato anche me perché ascolto gli scienziati, questo non è un attacco, è qualcosa di cui andare fieri".

Trump: "Gente stanca di sentire Fauci e questi idioti"