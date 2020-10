"Covid non sparirà con vaccino"

Foto AFP

Il covid-19 non sparirà mai, con ogni probabilità, e un vaccino non lo fermerà completamente. E’ la posizione che Sir Patrick Vallance, chief scientific adviser del governo britannico, ha esposto ai membri della Camera dei Lords. “E’ improbabile che finiremo per avere un vaccino davvero in grado di sterilizzare” il virus, “vale a dire qualcosa che riesca a fermare completamente l’infezione. E’ probabile che l’infezione continui a circolare e diventi enemica”, le parole di Vallance, come riferisce il Daily Mail, al Lords' National Security Strategy Committee. “E’ la mia convinzione e ritengo che molte persone all’interno del SAGE ritengano che questo possa essere l’epilogo probabile”, ha aggiunto riferendosi alle opinioni di altri componenti del comitato di consulenza scientifica. “Ovviamente, la gestione” della pandemia “migliora, il vaccino ridurrà la possibilità di contrarre l’infezione e la gravità della malattia. Tutto questo comincerà a somigliare ad un’influenza annuale, quella potrebbe essere la direzione verso cui andranno le cose”.