Covid Gb, oltre 21.300 nuovi contagi e 241 morti

(Afp)

La Gran Bretagna ha registrato 21.331 nuovi contagi e 241 morti per il coronavirus nelle ultime 24 ore. I dati forniti dalle autorità sanitarie portano a 762.542 il totale delle persone contagiate dall'inizio della pandemia, mentre i decessi arrivano a 43.967.

Dei 241 decessi delle ultime 24 ore, ben 213 si sono verificati in Inghilterra, 15 in Scozia, 10 in Galles e 3 in Irlanda del Nord.

La regione di Manchester entrerà in uno stato di elevata allerta per il Covid a partire dalla mezzanotte di domani, ha annunciato il premier Boris Johnson in una conferenza stampa in cui ha assicurato che il suo governo "sta cercando di evitare un lockdown nazionale". La misura introdotta prevede la chiusura di bar e pub. Ai residenti sono sconsigliati fortemente gli spostamenti dentro e fuori la zona.