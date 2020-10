Covid Polonia, oggi 10mila contagi: mai così tanti

(Afp)

La Polonia supera la soglia dei 10mila contagi giornalieri. L'ultimo bollettino registra 10.040 nuovi casi positivi al coronavirus, il numero più alto mai registrato dall'inizio della pandemia. I nuovi decessi sono 130, portando il totale a 3.851 morti. Il totale dei contagi sale a più di 200mila. Nel paese vi sono circa 38 milioni di abitanti.

Varsavia ha recentemente reintrodotto una serie di misure per contenere il contagio, rendendo obbligatoria la mascherina in pubblico e riducendo il tetto massimo di persone per le riunioni. Il portavoce del governo, Piotr Mueller, ha oggi preannunciato una nuova stretta che verrà decisa domani. "Non vogliamo introdurre un lockdown come quello in primavera, ma vogliamo introdurre necessarie limitazioni", ha spiegato. Una misura possibile potrebbe essere lezioni da remoto per gli allievi degli ultimi anni delle elementari, ha anticipato.

Al momento vi sono 9.500 persone ricoverate per il covid in Polonia, 757 delle quali attaccate ai respiratori. Vi sono timori sulla possibilità che il sistema sanitario possa reggere all'impatto di una crescita dell'epidemia e il governo intende costruire ospedali temporanei in tutte le 16 regioni del Paese.