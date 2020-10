Covid Gb, record di contagi: 26.688 in 24 ore

(Afp)

La Gran Bretagna registra un nuovo record di 26.688 nuovi contagi in 24 ore. Il dato del ministero della Sanità, sottolinea il Guardian, è in crescita di oltre 5mila casi rispetto a ieri (21.331), ovvero +25%. Mercoledì scorso il bilancio era di 19.724 nuovi positivi. Mercoledì scorso il totale giornaliero delle nuove infezioni si attestava a quota 19.724. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore vi sono stati 191 morti, in calo rispetto ai 241 di ieri. Negli ultimi sette giorni vi sono stati 1.003 morti, il 57% in più della settimana precedente mentre i nuovi positivi sono stati 134.606, il 22% in più di quella precedente.