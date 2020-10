Covid Svizzera, impennata dei contagi: 5.596 in 24 ore

(Afp)

Forte balzo in avanti dei contagi in Svizzera. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 5.596 nuovi casi di Covid-19 in Svizzera e nel Liechtenstein. I nuovi decessi sono undici, mentre le persone infettate da Sars-CoV-2 ricoverate in ospedale sono 115. Lo indica il nuovo bollettino dell'ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Ieri il bollettino registrava 3.008 nuove infezioni e 8 decessi.

Stando al bollettino odierno, nel giro di 24 ore sono stati compiuti 28.328 test, portando il totale dall'inizio dell'epidemia a 1.674.840. L'incidenza della malattia risulta del 6,2%, ma tenendo conto solo delle ultime due settimane essa si porta al 15,5%. I casi di contagio complessivi affette da Sars-CoV-2 salgono così a 91.763, vale a dire 1.069,1 per ogni 100.000 abitanti (389,6 nelle ultime due settimane). In totale le vittime sono ormai 1.856 (21,6 per 100.000 abitanti, 0,7 nelle ultime due settimane). Le persone ospedalizzate sono 5.615, per un tasso di rispettivamente 65,4 e 6,4/100.000 abitanti.

In Ticino il numero dei nuovi contagi è salito di 255 unità, dopo i 137 di ieri. Non si contano altri decessi, mentre le persone ricoverate sono 35, quattro più di ieri. Nei Grigioni vengono segnalate 36 nuove infezioni. Nessun decesso e nessuna ospedalizzazione supplementari. In base ai dati di 19 cantoni e del Principato, le persone in isolamento sono attualmente 11.824, i contatti in quarantena 16.368 cui si aggiungono 13.941 persone rientrate da un Paese considerato ad elevato rischio di infezione.