Elezioni Usa, hanno già votato 40 milioni di americani

(Afp)

Sono oltre 40 milioni gli americani che hanno già votato per le elezioni presidenziali e al Congresso del 3 novembre. E' quanto emerge dalle stime dell'United States Elections Project, progetto del politologo dell'University of Florida Michael McDonald.

Si tratta di numeri da record se si pensa che nel 2016 nello stesso periodo avevano già votato solo 5,6 milioni di persone. Il numero degli elettori che quest'anno hanno deciso di votare per posta o in anticipo, principalmente a causa delle preoccupazioni per il Covid, è destinato a salire ancora dal momento che il Project ha stimato che sono state richieste almeno 84 milioni di schede per il voto per posta.

Secondo le stime sono con esattezza 41.524.072 gli americani che hanno già votato, oltre 26 milioni per posta e quasi 12 milioni nei seggi negli stati dove viene permesso di votare in anticipo. Il numero delle schede elettorali che sono state già consegnate corrisponde al 30% di tutti i voti espressi nelle elezioni del 2016.

La percentuale sale poi in alcuni stati, come il Texas dove oltre 5,3 milioni di schede già consegnate rappresentano quasi il 60% dell'affluenza totale registrata nello stato quattro anni fa.