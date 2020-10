(Afp)

Numero record di casi di coronavirus in Olanda, dove per la prima volta si registrano oltre 9mila contagi: le autorità dell'Aja hanno riferito che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9.283 casi, 526 in più del giorno precedente. Il 13 ottobre scorso, l'Olanda ha imposto un lockdown parziale, con la chiusura, tra l'altro, di tutti i ristoranti.