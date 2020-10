Covid Francia, oltre 42mila nuovi positivi

(Afp)

Le autorità sanitarie francesi hanno registrato la nuova cifra record di 42.032 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, circa 400 in più di ieri. I nuovi decessi sono stati 298, portando il totale a 34.511. Dall'inizio della pandemia sono stati accertati oltre un milione di casi di Covid-19, per la precisione 1.041.075, mentre le persone attualmente ricoverate sfiora quota 15mila.

"È troppo presto per dire se stiamo andando verso lockdown locali o più ampi", ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando con i giornalisti dopo aver fatto visita all'ospedale René-Dubos di Pontoise (Val-d'Oise). "Valuteremo ogni settimana l'efficacia delle misure prese. Almeno fino all'inizio di dicembre avremo tutto ciò che è già stato annunciato dal governo. E queste misure non sono certo destinate ad essere ridotte, piuttosto ad essere rafforzate se non saranno sufficientemente efficaci", ha ammonito il leader francese citato da 'Le Figaro'.

In Gran Bretagna, oltre 20mila casi in 24 ore