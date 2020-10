Covid Gran Bretagna, oltre 20.500 nuovi casi e 224 morti in 24 ore

(Afp)

La Gran Bretagna ha registrato 20.530 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il dato del ministero della Salute, sottolineano i media locali, è in calo di 712 casi rispetto a ieri (21.242). Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore vi sono stati 224 morti, in aumento rispetto ai 189 di ieri. Gli ultimi dati portano a oltre 830mila contagi e 44.571 morti il bilancio complessivo dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel Paese.