Covid Russia, oltre 17mila nuovi casi

Nuovo record nella diffusione dei contagi Covid oggi in Russia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17.340 nuovi casi. . E' la prima volta, dall'inizio della crisi, che la Russia supera i 17mila contagi in un giorno. L'1 per cento della popolazione in Russia è stato contagiato. La Russia è il quarto Paese con più contagi al mondo. La situazione più grave è a Mosca, dove sono stati registrati 5.478 nuovi casi.