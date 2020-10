Covid Belgio, terzo record di contagi in una settimana

(Afp)

Per la terza volta nel corso di questa settimana il Belgio ha fatto registrare un nuovo record di casi di contagio in 24 ore. A riferirne è l'agenzia Belga, che parla di 15.423 nuovi positivi secondo i dati delle autorità sanitarie. Il Belgio, 11,5 milioni di abitanti, è attualmente tra i paesi più colpiti in Europa dalla seconda ondata di pandemia da Coronavirus. Tra le misure restrittive adottate per far fronte all'emergenza figurano la chiusura di bar e ristoranti, un coprifuoco notturno e rigide regole sui raduni. Le autorità della capitale discuteranno oggi dell'adozione di nuove misure.