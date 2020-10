Covid Russia, 296 morti ma in lieve calo i contagi

(Afp)

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 296 decessi e 16.521 nuovi casi di Covid, uno dei dati più alti dall'inizio della seconda ondata dell'epidemia nel Paese. Ieri i contagi erano stati 17.340, con la Russia che per la prima volta aveva superato i 17mila contagi in un giorno. La Russia è il quarto Paese con più contagi al mondo, con quasi 1,5 milioni di infezioni confermate e 25.821 morti in totale. La situazione più grave è a Mosca, dove rispetto a ieri sono stati registrati 4.453 nuovi casi.