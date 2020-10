Dpcm, Di Maio: "Misure più stringenti per un Natale sereno"

(Fotogramma)

"Come governo dobbiamo adottare misure più stringenti per tutelare il tessuto industriale del nostro paese che è fondamentale per l'economia, ma tutto quello che adesso non è prioritario bisogna metterlo un attimo in stand by". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta su Facebook.

"Adesso abbiamo l'esigenza di adottare misure più stringenti per permettere alle nostre famiglie di passare insieme il Natale e ai nostri commercianti e imprenditori di trascorrere un Natale più sereno", ha aggiunto.

"Tutto quello che stiamo per decidere deve scongiurare una tragedia come quella che abbiamo vissuto a Bergamo qualche mese fa. La scena dei camion militari con le bare dei nostri cittadini è un'immagine indelebile che non dimenticheremo e noi stiamo lavorando per evitare qualsiasi tipo di rischio come quello", ha detto ancora.