Vaccino covid, Fauci: "In Usa possibile prima di fine anno"

Un vaccino per il Covid-19 potrebbe essere disponibile negli Stati Uniti prima della fine dell'anno, se verrà ritenuto "sicuro ed efficace". Lo ha detto in un'intervista alla Bbc l'immunologo Usa Anthony Fauci. Le prime dosi limitate, ha spiegato, andrebbero ad una serie di categorie selezionate, e occorrerà attendere "molti mesi del 20121" prima che il vaccino sia distribuito su larga scala. Il vaccino, ha sottolineato Fauci, non eliminerebbe tuttavia la necessità di mantenere a lungo le misure di sicurezza sanitaria adottate per impedire la diffusione del virus.