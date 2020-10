Covid Germania, Merkel: "Situazione minacciosa, ogni giorno conta"

(Afp)

Angela Merkel lancia l'allarme sulla gravità dell'emergenza Coronavirus in Germania e mette in guardia contro il rischio che il Paese perda il controllo della lotta contro la malattia. Parlando con i colleghi dell'Unione cristianodemocratica, la cancelliera ha fatto riferimento oggi a una "situazione minacciosa" in cui "ogni giorno conta" per frenare la diffusione del virus.