Covid Svizzera, quasi 17500 casi nel weekend

(Foto Afp)

Sono 17.440 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 72 ore, ossia il doppio rispetto a una settimana fa, secondo i dati diffusi poco fa dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Si contano inoltre 37 morti supplementari, per un totale di 1.914, e altri 259 malati sono stati ricoverati in ospedale, il che porta a 6.097 il dato dall'inizio della pandemia.

Complessivamente, nel periodo in rassegna sono stati realizzati 82.026 test, contro i 54.185 di sette giorni fa. Il tasso di positività è del 21,26%. Nelle ultime due settimane, ci sono state 654 nuove infezioni ogni 100.000 abitanti.

Le persone in isolamento sono 18.497 e altre 19.867, entrate in contatto con loro, sono state poste in quarantena. Anche altre 15.799, di ritorno da un viaggio in un paese a rischio, sono in quarantena.