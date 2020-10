Usa, hanno già votato quasi 60 milioni di americani /Speciale elezioni

(Afp)

Quasi 60 milioni di americani hanno votato anticipatamente, a poco più di una settimana dal giorno delle elezioni: oltre un terzo dei voti proviene dai tre stati più popolosi, California, Texas e Florida, stando all'Us Election Project dell'Università della Florida, citato dal 'Guardian'. In tutti gli stati, secondo la stessa fonte, il numero dei voti anticipati ammonta a più del 42% del totale delle elezioni nel 2016. In alcuni luoghi la percentuale è anche maggiore, come ad esempio nella contea di Hays, in Texas, dove i 73.377 voti anticipati superano di diverse centinaia il totale raggiunto quattro anni fa.

SPECIALE ELEZIONI USA