Covid Francia, attese "decisioni difficili"

Foto Fotogramma

Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce alle 10 un Consiglio di Difesa e sicurezza nazionale dedicato alla crisi del Coronavirus. Intervenendo questa mattina su France Inter, il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin ha detto che "bisogna aspettarsi decisioni difficili".

"Non so quali saranno esattamente queste decisioni, ha aggiunto il ministro, in una fase in cui la Francia si avvia ad un irrigidimento delle misure "come tutti i nostri vicini europei".