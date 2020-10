Presidente Niaf: "Fauci simbolo lotta al Covid negli Usa e in Italia'

Anthony Fauci

"Anthony Fauci è diventato l'eroico simbolo della lotta contro il Covid 19 sia negli Stati Uniti che in Italia per il suo infaticabile sforzo garantire la nostra sicurezza". Così Patricia de Stacy Harrison, presidente del Niaf, spiega all'Adnkronos le motivazioni del premio Leonardo da Vinci Award for Leadership in Health and Science che sarà conferito sabato prossimo a "Dr Fauci, il virologo diventato il volto della risposta al virus, e che per questo è stato spesso oggetto di attacchi negli Stati Uniti, durante il Gala con cui la Fondazione nazionale degli italoamericani celebrerà il suo 45esimo anniversario.

Il gala, uno degli appuntamenti fissi dell'autunno a Washington, quest'anno cade a pochi giorni dalle elezioni e, a causa dell'emergenza della pandemia contro la quale si batte il direttore National Institute of Allergy and Infectious Diseases si svolgerà interamente online, con una lunghissima lista di "Friend's of Fauci", amici di Fauci che gli daranno "il personale tributo e ringraziamento per il servizio alla nazione", spiegano dal Niaf. Oltre 40 celebrità italoamericane di Hollywood, da Martin Scorsese a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

"E' veramente emozionante che migliaia di americani ed italiani si uniscano al Niaf per il nostro Gala virtuale per celebrare e ringraziare Dr Fauci per il suo straordinario contributo alla ricerca medica per salvare vite e la sua leadership durante la pandemia di Covid", ha detto ancora de Stacy Harrison, che ha voluto poi ricordare le radici italiane del virologo.

Dr Fauci è infatti "caro in modo speciale agli italiani e agli italoamericani perché attribuisce alle sue radici italiani i valori che lo guidano oggi mentre ci guida attraverso la pandemia", afferma ancora la presidente del Niaf. "Il nostro obiettivo è che il Gala possa trasmettere al nostra profonda gratitudine verso il Dr Fauci - conclude - le decine di personalità pubbliche e leader degli Stati Uniti che parteciperanno alla serata speciale saranno la testimonianza dell'apprezzamento per la sua leadership".

Durante il Gala vi saranno i messaggi dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis M. Eisenberg, e dell'ambasciatore italiano a Washington, Armando Varricchio che ha recentemente conferito alla presidente del Niaf l'onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

E poi vi saranno gli interventi dei testimonial illustri tra i quali vi saranno anche Andrea Bocelli, Francis Ford Coppola, Tony Bennett, Al Pacino, Michael Douglas, John Turturro, Anjelica Huston, Joe Mantegna, Marisa Tomei e Isabella Rossellini. "Non solo Dr Fauci è un italoamericano speciale e noi siamo molto orgogliosi di lui, ma rappresenta anche il meglio dell'America", è il messaggio dell'attrice e regista italiana, anticipato dal Niaf, che sottolinea come in questi "momenti difficili, abbiamo bisogno che la comunità medica ci guidi".