Coronavirus Gran Bretagna, quasi 25mila contagi e 310 morti

Nuovo balzo dei contagi in Gran Bretagna dove oggi si sono registrati quasi 25mila nuovi casi, 24.701 per la precisione. Lo riporta il 'Guardian' sottolineando che si contano anche 310 decessi in più rispetto a ieri. Martedì i morti legati alla pandemia, secondo le autorità sanitarie britanniche, sono stati 367, il dato più alto da maggio.