Coronavirus Svizzera, 8616 contagi: 44,8% più di ieri

(Afp)

Continua l'impennata di contagi di Covid-19 in Svizzera: sono 8616 le nuove infezioni da Covid-19 confermate nella Confederazione elvetica e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore (135.658 in totale), il 44,8% in più rispetto a ieri (5.949). Secondo il bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), vi sono stati 24 nuovi decessi che portano a 1.954 morti dall'inizio dell'epidemia.

I tamponi eseguiti sono stati 30.772 mentre i nuovi ricoveri sono 149, il che porta le ospedalizzazioni a 6.413. L'incidenza ha raggiunto i 1.580,6 casi ogni 100.000 abitanti. Dall'inizio della pandemia i test svolti per rilevare il SARS-CoV-2 sono 1.859.945 , di cui il 7,9% è risultato positivo. Il tasso di positività odierno è del 28% .

Le persone in isolamento sono 24.355: altre 23.270 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nella quale si trovano anche 12.099 persone rientrate in Svizzera da un Paese considerato a rischio. In Ticino si sono registrati 308 nuovi casi per un totale di 6.530, indicano le autorità aggiornando la situazione. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi per cui il bilancio delle vittime rimane a 356. Nei Grigioni, la pagina web dedicata all'evoluzione del coronavirus indica 98 infezioni in 24 ore (2.104 totali). I morti sono fermi a quota 50.