Covid Europa, von der Leyen: "Misure allentate troppo presto"

(Afp)

Dopo la prima ondata della pandemia di Covid-19, in Europa "le strategie per l'uscita" dal lockdown sono state "in parte troppo rapide" e "le misure" di contenimento "sono state allentate troppo presto". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. In Europa assistiamo alla "seconda ondata" della pandemia e "non sappiamo se questa sarà l'ultima". "E' anche una caratteristica delle pandemie - continua von der Leyen - non è la prima volta che si vede una cosa simile. Se si guarda ai libri di storia, si vede che è un fenomeno classico. Siamo riusciti nella prima parte dell'anno a ridurre con efficacia la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2, ma vediamo che dopo l'estate l'aumento si è verificato ancora, in parte in modo esponenziale". Il prossimo Natale, fa notare, "sarà un Natale diverso. Molto dipenderà dal nostro comportamento" in queste settimane, da come "andiamo avanti tutti insieme. Ma sarà un Natale diverso".

Lo sviluppo di un vaccino contro la Covid-19 "efficace e sicuro" richiederà "tempo" e non è la "soluzione miracolosa che cambia tutto da un giorno all'altro" aggiunge, rispondendo a una domanda in videoconferenza stampa a Bruxelles. "A un certo punto - conclude von der Leyen - la prima compagnia farmaceutica arriverà con un vaccino, che poi passerà i trial clinici necessari. Potrebbe volerci fino a fine anno perché una delle compagnie farmaceutiche riesca ad andare in quella fase. Ma ci vorrà tempo, ed è importante comunicarlo con sufficiente anticipo, perché un vaccino venga testato in modo che si accerti che è efficace e sicuro".