Covid Francia, "serve lockdown totale per almeno un mese"

(Foto Afp)

E' atteso per le 20 il discorso con cui Emmanuel Macron, che stamani presiede un nuovo Consiglio di difesa, dovrebbe annunciare nuove misure di fronte all'aggravarsi della situazione in Francia a causa della pandemia di coronavirus. Secondo Bfmtv, che cita fonti concordanti, anche in caso di lockdown, le scuole dovrebbero comunque rimanere aperte e vale lo stesso per "alcuni" servizi pubblici. Per il presidente della Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, interpellato da FranceInter, serve un nuovo lockdown, "totale" e per "almeno un mese".

"Il coprifuoco non ha dato tutti i risultati che ci si poteva aspettare, dobbiamo trarre conclusioni molto rapidamente e prendere misure radicali", ha affermato Valletoux .