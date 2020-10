Coronavirus Grecia, lockdown per Salonicco e altre due regioni

(Afp)

Il governo greco ha annunciato che da domani Salonicco, la seconda città più grande della Grecia, e altre due regioni entreranno in lockdown a fronte di un’impennata di casi di coronavirus. La decisione del governo pone Salonicco, Larissa e la regione settentrionale di Rodopi nella categoria di rischio più elevato sulla scala di valutazione a quattro livelli della Grecia. Tra i divieti al livello di allarme più elevato, gli spostamenti tra i vari distretti e gli assembramenti in pubblico o in privato.

La Grecia ha registrato numeri relativi al Covid-19 significativamente inferiori rispetto ad altri paesi in Europa, ma i casi, insieme ai test, sono aumentati rapidamente dall'inizio di ottobre. Ieri, il paese ha registrato 1.547 nuovi casi di coronavirus, il conteggio giornaliero più alto dall’inizio della pandemia. Oggi sono stati segnalati 1.211 nuovi casi e 12 morti, portando a 615 il numero delle vittime dalla fine di febbraio.