Coronavirus Svizzera, 9.386 contagi e 31 morti

(Afp)

Continuano a crescere i contagi in Svizzera: sono 9.386 le nuove infezioni da Covid-19 confermate nella Confederazione elvetica e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore (145.044 in totale), mentre ieri erano 8616. Ci sono stati anche 31 decessi supplementari e 287 persone sono state ricoverate in ospedale, secondo il bollettino odierno dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

I tamponi eseguiti da ieri sono stati 35.230 con un tasso di positività è del 26,64%. L'incidenza della malattia è nuovamente aumentata e ha raggiunto i 1689,9 casi ogni 100.000 abitanti oggi e 836,6 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni. Il totale dei decessi è salito a 1.984 e quello dei ricoveri a 6.700, di cui 1.201 nelle ultime due settimane. Dall'inizio della pandemia sono stati confermati 145.044 casi di contaminazione da Covid-19 su un totale di 1.895.175 tamponi eseguiti.