Covid Europa, Von der Leyen: "Pazienza, disciplina, solidarietà"

(Afp)

"Stasera discuto della situazione della Covid-19 con i leader Ue. La gente è stanca e preoccupata, legittimamente. Ma servono pazienza, disciplina e solidarietà, per rallentare la diffusione" del coronavirus Sars-CoV-2. "L'Ue lavora duro su tutti gli aspetti della crisi". Lo assicura la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social network, mentre è in corso la videoconferenza tra i capi di Stato e di governo dell'Ue sulla pandemia di Covid-19.