Covid Germania, nuovo record di contagi: 16.774 in 24 ore

(Afp)

Nuovo record di casi di contagio registrati in 24 ore in Germania: le nuove infezioni sono state 16.774, stando al Robert Koch Institut, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Il totale dei positivi è di 481.013, quello dei decessi 10.272, 89 in più rispetto al giorno prima.

Merkel: "Lockdown light necessario"