Elezioni Usa, hanno già votato oltre 80 milioni di americani /Speciale elezioni

(Afp)

Oltre 80 milioni di elettori americani hanno già votato per le presidenziali del 3 novembre, sia per posta sia nei seggi aperti in anticipo. A fornire il dato è l'Us Elections Project, sottolineando che si tratta di quasi il 60% dei voti espressi alle presidenziali del 2016, quando 137 milioni di persone si recarono alle urne (Speciale elezioni).

Nel 2016 erano stati 47 milioni gli elettori che avevano votato in anticipo. Questa volta pesa l'effetto pandemia ma, in un'America sempre più polarizzata politicamente, può significare anche una maggiore voglia di partecipazione, con elettori chiaramente decisi sul candidato da scegliere.