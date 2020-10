Nizza, chi è Brahim Aoussaoui l'attentatore di Notre Dame

(Fotogramma)

L'autore dell'attentato di Nizza si chiama Brahim Aoussaoui, cittadino tunisino di 21 anni. Aoussaoui era arrivato a Lampedusa con un barchino lo scorso 20 settembre, con altri venti connazionali.

Dopo il suo arrivo, come apprende l'Adnkronos, era stato indagato dalla Procura di Agrigento per immigrazione clandestina, una contravvenzione che viene fatta a tutti i migranti irregolari che arrivano clandestinamente in Italia come prevede l'articolo 10 della legge Bossi-Fini.

Dopo un breve passaggio all'hotspot di Lampedusa, il giovane tunisino venne trasferito sulla nave quarantena 'Rhapsody' dove è rimasto fino all'8 ottobre. Il 9 ottobre è stato poi trasferito in un Centro per migranti, a Bari. Subito dopo ha avuto il foglio di via e dall'Italia ha raggiunto in maniera clandestina la Francia.