Trump: "Sconfiggeremo il virus ed emergeremo più forti che mai"

(Afp)

"Sconfiggeremo il virus ed emergeremo più forti che mai". A dichiararlo è stato il presidente americano, Donald Trump, impegnato ieri in un comizio a Bullhead City, Arizona. Trump non si è mostrato ottimista solo in materia di lotta alla pandemia, ma anche in campo economico, assicurando che i prossimi dati sulla crescita saranno buoni. "Questa elezione è una scelta tra una super-ripresa alla Trump ed una depressione alla Biden", ha dichiarato, rivolto ai suoi sostenitori.