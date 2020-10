Francia, amb turco a Roma: "Rispettare Islam, libertà espressione non illimitata"

"I valori religiosi devono essere rispettati, vale per l'Islam come per il cristianesimo e l'ebraismo". Il rischio che questioni "sensibili" come le vignette sul profeta Maometto possano spingere all'azione "gli estremisti che ci sono nelle società" europee è concreto e "noi abbiamo messo spesso in guardia" dalle possibili conseguenze. Lo afferma in un'intervista all'Adnkronos l'ambasciatore turco a Roma, Murat Salim Esenli, all'indomani dell'attacco a Nizza compiuto da un sospetto militante islamista.

La Turchia davanti alle "odiose e terribili" vignette sul profeta Maometto ha reagito, "riflettendo le idee della maggioranza dei musulmani. La questione è seria e la nostra risposta è giustificata", dice Esenli, sottolineando che il concetto di libertà di espressione "non è infinito, ma coinvolge anche l'altro. Ci sono limiti che tutti i Paesi devono rispettare, anche la Francia".

Quella del governo turco è "una normale reazione a un attacco blasfemo. Non è la prima volta che vediamo pubblicate le vignette sul profeta Maometto (il primo fu un quotidiano danese nel 2005, ndr) e anche allora abbiamo reagito allo stesso modo", prosegue l'ambasciatore, evidenziando che il settimanale satirico francese è stato protagonista anche di vignette controverse e "offensive" contro l'Italia, in particolare ai tempi del terremoto nel Centro Italia e quando crollò Ponte Morandi. "Quale politico in Italia difenderebbe una vignetta blasfema contro il cristianesimo o il profeta Gesù? Io scommetto nessuno", conclude.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha in diverse occasioni lanciato "attacchi personali, nei quali non c'era nulla di ideologico" contro il leader turco, Recep Tayyip Erdogan e "quando si attacca a livello personale bisogna aspettarsi una risposta sullo stesso livello per una ragione valida. Come potrebbe un leader essere insensibile ai valori di 8 milioni di musulmani che vivono in Francia?". Afferma Esenli, rispondendo a una domanda sulle forti tensioni tra Ankara e Parigi, con Erdogan che di recente ha definito Macron una persona con "problemi mentali" per le parole sulla libertà di espressione e paragonato la situazione dei musulmani in Europa a quella degli ebrei sotto il nazismo.

Bisogna considerare il "background" di questa polemica, sostiene Esenli, ricordando come in precedenza Macron davanti alla stampa internazionale abbia affermato che "i turchi meritano di meglio di Erdogan", usando una retorica "infiammante" nei confronti del presidente turco.

"In Europa ci sono 4-5 milioni di persone di origine turca, in gran parte musulmani. Il presidente Erdogan vuole difendere questa comunità perché avverte che è in pericolo. Lo stesso fa Israele con le comunità ebraiche in giro per il mondo", prosegue l'ambasciatore, sottolineando che "la Turchia lotta contro il terrorismo e l'estremismo in tutte le loro forme e manifestazioni e chiede pieno rispetto nei confronti di tutte le religioni".

Parlando degli ultimi sviluppi della crisi libica per Esenli "L'annuncio del primo ministro Serraj della sua intenzione di dimettersi entro la fine di ottobre e di trasferire i suoi compiti al nuovo organo esecutivo che sarà determinato dal Forum di dialogo politico mostra ancora una volta l'impegno del Gna per una soluzione politica. Speriamo che la parte orientale non rovini questa opportunità con richieste massimaliste". "Noi auspichiamo che il cessate il fuoco tenga e vogliamo una soluzione politica che veda d'accordo tutti i libici", sottolinea il diplomatico, parlando dell'Italia come di un "partner strategico e affidabile" su tanti dossier, tra cui quello libico, sul quale "c'è un dialogo fruttuoso ad ogni livello".

"Il nostro sostegno al governo legittimo in Libia ha impedito uno spargimento di sangue e ha contribuito a raggiungere l'equilibrio sul campo. Ha anche aperto la strada al processo di Berlino e ad una soluzione diplomatica", aggiunge Esenli, secondo il quale la Turchia sostiene "gli sforzi internazionali per un processo politico in capo alla sola Libia sotto l'Onu". Proprio oggi è in programma un incontro tra l'inviata ad interim delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, ed il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu.

Esenli bolla infine come fake news le accuse rivolte ad Ankara sull'invio di mercenari filo-turchi dalla Siria in Libia per sostenere il Gna. "Non ne abbiamo bisogno perché abbiamo un accordo di cooperazione militare con la Libia. Se vogliamo spedire truppe, quest'accordo è sufficiente - conclude - Se qualcuno accusa deve anche essere in grado di fornire le prove e nessuno ne ha mostrato di concrete a sostegno di questa fabbricazione".