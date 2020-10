"Lockdown in Gran Bretagna prossima settimana"

(Afp)

"Boris Johnson annuncerà un lockdown nazionale la prossima settimana dopo le indicazioni dei suoi consiglieri scientifici, secondo i quali questo è l'unico modo per salvare il Natale". Lo scrive il Daily Mail, nella sua edizione online, affermando che le misure saranno annunciate dal premier britannico tra pochi giorni. I membri del Sage, il gruppo scientifico di consulenza per le emergenze del governo, hanno illustrato ieri al premier i dati che mostrano l'accelerazione del contagio: la diffusione del virus avviene ad un ritmo superiore a quello prospettato dallo scenario peggiore. Fonti governative hanno riferito al Daily Mail che il lockdown verrà annunciato la prossima settimana: non è ancora chiaro come sarà strutturato il provvedimento e quanto durerà. L'assenza di ulteriori misure porterebbe gli ospedali al collasso entro il 17 dicembre.